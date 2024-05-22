تقارير: عمرو السولية يتلقى عرضاً للانضمام إلى الدوري القطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية قطرية اليوم الأربعاء، تلقي نجم النادي الأهلي عمرو السولية، عرضاً من أحد أندية الدوري القطري لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت قناة "الكأس" القطرية اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، أن نجم وسط النادي الأهلي عمرو السولية، تلقى عرضاً من أحد أندية دوري نجوم قطر للانضمام إليه بداية من الموسم المقبل.

ولم تعلن القناة القطرية، عن اسم النادي المهتم بالتعاقد مع السولية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخاض اللاعب صاحب ال 34 عاماً، 18 مباراة رفقة المادر الأحمر هذا الموسم، أحرز خلالهم هدفاً واحداً.

وكان السولية انضم إلى النادي الأهلي في يناير 2016، قادماً من فريق الشعب الإماراتي.

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