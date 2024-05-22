كهربا: الكرة ليست لها كبير.. وسنهدي البطولة لمعلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى لاعب النادي الأهلي محمود عبدالمنعم "كهربا"، أن كرة القدم ليس لها كبير لذا فأن لاعبي فريقه يشعرون بالمسؤولية تجاه مباراتهم المقبلة أمام الترجي.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي عند الثامنة من مساء يوم السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما انتهت مباراة الذهاب في رادس بالتعادل السلبي.

وأشار كهربا، خلال تصريحات صحفية له على هامش تدريبات الأهلي اليوم الأربعاء، إلى أن هناك ثقة لدى لاعبي فريقه بجانب تحليهم بشخصية الأهلي التي يشدد على حضورها دائمًا في المواجهات الكبيرة.

وأضاف لاعب الأهلي:"جاهزون لمباراة الترجي وجميع اللاعبين على قدر من المسئولية لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير"، مطالبًا جماهير بالدعم والمساندة فقط أمام الترجي خلال الـ90 دقيقة، مشددًا على أن الجميع سيبذل كل ما في وسعه لإسعادهم والتتويج بالبطولة.

وأبدى كهربا حزنه لإصابة علي معلول، وقال: معلول أخ لنا جميعًا، وسنحاول الفوز بالبطولة لإهدائها له.