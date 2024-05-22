"غياب فتوح وعودة الثلاثي المحلي".. جوميز يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة موردن فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، القائمة التي سيخوض بها مواجهة نظيره مودرن فيوتشر في الدوري.

الزمالك يلتقي مودرن فيوتشر عند السابعة من مساء يوم غد الخميس ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري.

وشهدت قائمة الزمالك غياب اللاعب أحمد فتوح فيما شهدت تواجد الثلاثي المحلي الذي لم يُشارك مع الفريق في مباراته الماضية بإياب نهائي الكونفدرالية: سيف جعفر، ناصر ماهر، وعبدالله السعيد.

ويدخل الزمالك المباراة بقائمة مكونة من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

الزمالك يحتل قبل المباراة المركز 13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن الإسماعيلي صاحب المركز 12، فيما يحتل فريق موردن فيوتشر المركز التاسع برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن طلائع الجيش والجونة صاحبا المركزين العاشر و 11.

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