"لخوض نهائي الأبطال".. الخطيب يستقبل بعثة الترجي التونسي في مطار القاهرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي اليوم الأربعاء إلى القاهرة، استعداداً لملاقاة النادي الأهلي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال بعثة فريق الترجي التونسي بمطار القاهرة، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وقام بالترحيب بأعضاء البعثة التونسية وقدم لهم باقة من الورود.

ولم يحضر رئيس الترجي التونسي حمدي المؤدب إلى القاهرة مع البعثة، بسبب وفاة شقيقه أمس الثلاثاء.

ويذكر أن لقاء الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي، انتهى بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، يوم السبت الماضي في تونس.

أقرأ أيضاً

"بينهم الزمالك".. كيف ستوزع حقوق رعاية إمام عاشور التي أرسلها الأهلي على الأندية؟

هل يفاوض الأهلي مدافع زد؟.. مصدر يجيب

لاعب الزمالك السابق لـ"الخليج 365": "الأهلي يعلم كيف يتخطى الترجي في النهائي"