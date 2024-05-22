الخليج 365 يكشف أسباب غياب 7 لاعبين من الزمالك أمام مودرن فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر سبب غياب 7 لاعبين من صفوف نادي الزمالك عن قائمة فريقهم التي ستواجه نظيرهم مودرن فيوتشر.

الزمالك يلتقي مودرن فيوتشر عند السابعة من مساء يوم غد الخميس ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري.

ويغيب عن قائمة الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر كل من: محمود علاء، أحمد حمدي، أحمد فتوح، زياد كمال، ترافيس موتيابا، شيكابالا، مصطفى الزناري.

وبحسب حديث المصدر ذاته لمصراوي اليوم الأربعاء فأن أسباب غياب اللاعبين كالتالي:

محمود علاء: وجهة نظر فنية

أحمد حمدي: إصابة بالرباط الصليبي

أحمد فتوح: منحه راحة إضافية في ظل معاناته من الإجهاد العضلي

زياد كمال وترافيس موتيابا: وجهة نظر فنية

شيكابالا ومصطفى الزناري: لعدم اكتمال تعافيهم من الإصابة

وكان أعلن المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، قد أعلن في وقت سابق من اليوم القائمة التي سيخوض بها مواجهة نظيره مودرن فيوتشر، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

الزمالك يحتل قبل المباراة المركز 13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن الإسماعيلي صاحب المركز 12، فيما يحتل فريق موردن فيوتشر المركز التاسع برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن طلائع الجيش والجونة صاحبا المركزين العاشر و 11.

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