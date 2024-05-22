شكرا لقرائتكم خبر عن نور أبو المكارم تتأهل لمواجهة فريدة محمد فى دور الـ 16 ببطولة مانشستر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت المصرية نور أبو المكارم إلى منافسات دور الـ 16 ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، التي تقام في مدينة مانشستر خلال الفترة بين 22 إلى 26 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت نور أبو المكارم على مواطنتها هيا علي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-3, 11-4.

بذلك تلتقي نور أبو المكارم مع مواطنتها فريدة محمد في ثمن النهائي، وشهدت البطولة مشاركة 10 لاعبين من مصر بواقع:

4 لاعبين في منافسات الرجال وهم: يوسف إبراهيم، يوسف سليمان، فارس الدسوقي، محمد الشربيني,

6 لاعبات في منافسات السيدات وهن: نور الطيب، فريدة محمد، روان العربي، سلمى هاني، نور أبو المكارم، هيا علي.

وتحمل البطلة المصرية نور الطيب، وزوجها علي فرج، لقب النسخة الماضية من بطولة مانشستر للاسكواش.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر مايو الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ51 على التوالى ورقم 209 فى تاريخه.

بينما استقر النيوزيلندي بول كول فى المركز الثاني، وتراجع مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي إلى المركز الرابع، فيما تقدم البيروفي دييجو إلياس إلى المركز الثالث، وذلك بعدما تتوج ببطولة العالم الأخيرة.