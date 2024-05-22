شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مزيكا: الواسطى قادر على الإطاحة بفاركو من كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى مزيكا المدير الفني لفريق الواسطي أن فريقه جاهز تماما لمواجهة فاركو في دور الـ32 من كاس مصر، موجها الشكر للاعبيه على المستويات التي قدموها في الفترة الأخيرة.

وقال مصطفى مزيكا في تصريحات لليوم السابع: "ندرك قيمة فاركو وإمكانياته جيدا، غم أن الفريق مر مؤخرا بفترة سيئة على صعيد النتائج، لكننا نؤمن بأنفسنا ونثق في قدرنا على الفوز والإطاحة بالفريق البرتقالي من الكأس".

وشدد مزيكا على أن فريقه سيدخل معسكرا مغلقا غدا الخميس استعدادا لمواجهة فاركو في الكأس، موضحا أن المعنويات داخل الفريق كبيرة لتحقيق مفاجأة أمام فاركو.

ويواجه الواسطي فريق فاركو على استاد المكس، يوم 1 يونيو المقبل، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.