شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يحضر توقيع عقد استضافة السوبر جلوب و العظماء بقصر عابدين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر حسين لبيب رئيس نادى الزمالك حفل توقيع إستضافة مصر لـ سوبر جلوب كرة اليد وبطولة العالم فى المقرر انطلاقه بعد قليل بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة و إتحاد كرة اليد و تحت إشراف الإتحاد الدولى للعبة.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي مصر حق استضافة و تنظيم كاس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر علي مستوي الأندية في العالم والتي تشارك فيها ابطال القارات، والنسخة القادمة تقام خلال أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة علي أحدث طراز عالمي .

كما منح الإتحاد الدولي مصر حق بطولة أخري من العيار الثقيل وهي بطولة العالم ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولي علي مستوي العالم .

شهدت الكواليس مجهود كبير ومفاوضات علي اعلي مستوي خلال الفترة الأخيرة شارك فيها الاتحاد الدولي و الاتحاد المصري برئاسة دكتور محمد الامين ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي بالإضافة إلي الدور الكبير للشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي راعي اتحاد اليد التي لعبت دورا محوريا في التفاصيل .

ومن جانبه عبر الدكتور محمد الأمين عن سعادته باستضافة مصر حدثين عالميين من العيار الثقيل لأول مرة في التاريخ ، و أشار إلي أن ذلك ليس بجديد علي مصر العظيمة التي أصبحت في مقدمة دول العالم الجاذبة لاستضافة الأحداث والبطولات العالمية بعد الطفرة الرائعة علي نعيشها في عصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي كل المستويات وخاصة طفرة البنية التحتية والانشاءات الغير مسبوقه .

جانب من توقيع العقد (2)



جانب من توقيع العقد (3)



جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم



جمال علام



حسام صالح



حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد



حسين زكي



حسين لبيب رئيس نادى الزمالك (2)



حسين لبيب رئيس نادى الزمالك



خالد خيرى



عمرو صلاح امين صندوق اتحاد اليد (1)



عمرو صلاح امين صندوق اتحاد اليد (2)



عمرو صلاح امين صندوق اتحاد اليد (3)



محمد الأمين رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد



محمد يحيى رئيس الشركة المحتدة للرياضة



محمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة



محمد يحيى لطفي و حسن مصطفي



وليد العطار



أحمد دياب



أحمد سليمان



أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة



الامين وحسن مصطفي



السلام الوطنى



بداية المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية (1)



بداية المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية (2)



بداية المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية (3)



جانب من الحضور (2)



جانب من الحضور



جانب من المؤتمر (1)



جانب من المؤتمر (2)



جانب من المؤتمر (3)



جانب من توقيع العقد (1)



