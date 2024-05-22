شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقبل بعثة الترجى التونسى الشقيق بالورود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو النادي الأهلي على تنظيم استقبال خاص لبعثة الترجي التونسي الشقيق لدى وصولها إلى مطار القاهرة قبل مواجهة الفريقين مساء السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وحرص مسئولي القلعة الحمراء على تقديم باقة من الورود لكل اعضاء بعثة الفريق التونسي.

وكان الأهلي قد شكل وفدا لاستقبال بعثة الترجي أسوة بما حدث قبل مباراة الذهاب بعدما نظم مسئولي الترجي استقبال رائع لبعثة الأهلي وكان في مقدمة الوفد التونسي حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي.

وبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة المقررة السبت المقبل، حيث بدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق مران الأمس بمحاضرة فنية، تحدث خلالها مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي.

وخاض الفريق فقرة بدنية بجانب بعض الجمل التكتيكية وفقرة لحراس المرمى تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق.

فيما واصل عمرو السولية لاعب وسط الفريق خوض برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الضامة التى أبعدته عن تدريبات ومباريات الأهلي الأخيرة.







