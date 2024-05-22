شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتأهل لدور الثمانية فى بطولة الرباط للتنس وتضرب موعدا مع الإسبانية سارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجزت النجمة المصرية ميار شريف، مقعدها في دور الثمانية ببطولة الرباط المفتوحة للتنس، إثر فوزها اليوم الثلاثاء في الدور الثاني على الأرجنتينية ماريا كارلي بمجموعتين دون رد.

نجحت المصنفة الـ66 عالميا في حسم المباراة لصالحها بعد ساعة و21 دقيقة من المنافسة بنتيجة 6-3 و6-2.

وواصلت اللاعبة المصرية بهذه النتيجة تفوقها على منافستها اللاتينية في ثاني مباراة لهما وجها لوجه، بعد انتصارها في ثمن نهائي بطولة فالنسيا للتنس العام الماضي بمجموعتين دون رد أيضا.

وستلتقي ميار في دور الثمانية مع الإسبانية سارا سوريبيس، المصنفة ال46 عالميا، التي أطاحت بأرجنتينية أخرى وهي ناديا بودوروسكا بمجموعتين لواحدة بواقع 7-5 و3-6 و6-3 في مباراة استمرت قرابة 3 ساعات.

وكانت ميار شريف، تفوقت على المغربية آية العيوني في دور الـ32، في مستهل مشوارها في بطولة المغرب المفتوحة للتنس، حيث تسعى إلى تحقيق لقبها الأول على أرض عربية.

وتقام بطولة المغرب المفتوحة للتنس في العاصمة الرباط، خلال الفترة من 18 إلى 25 مايو الجاري، بمشاركة العديد من النجمات العالميات.

احتلت ميار شريف بطلة التنس المصرية المركز الـ66 في التصنيف الصادر اليوم الإثنين بعدما كانت في المركز الـ80، لتتقدم 14 مركزًا في تصنيف محترفات التنس.

وفازت ميار شريف بالمركز الثاني في بطولة بارما الإيطالية المفتوحة، بعدما ما خسرت أمام السلوفاكية أنا كارولينا سشيميدلوفا، المصنفة رقم 67 عالميًا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 5-7 و6-2 و4-6 في مباراة الدور النهائي التي أقيمت السبت الماضي واستغرقت ساعتين و53 دقيقة.

وكانت البطلة المصرية قد تغلبت خلال الأدوار السابقة على الروسية كاميلا راخيموفا، المصنفة رقم 98 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و7-5 بالدور الربع النهائي، وعلى السويسرية سوسان بانديتشى، المصنفة رقم 371 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و7-5 فى مباراة الدور الثاني "16"، وعلى الإيطالية مارتينا كولميجنا، المصنفة رقم 395 عالميا، بمجموعتين بواقع 6-2 و7-5 بالدور الأول "32".

يذكر أن ميار شريف كانت توجت بلقب البطولة عام 2022.