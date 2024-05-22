شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد: كل اللاعبين متحمسين لإياب نهائى أفريقيا.. وننتظر دعم جمهورنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى كريم فؤاد لاعب الأهلي أن مباراة فريقه أمام الترجي التونسي يوم السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة لاسيما وأن نتيجة التعادل السلبي في موقعة الذهاب لم تكن كافية ونتمنى أن نوفق في تحقيق الفوز خلال المباراة القادمة من أجل حصد البطولة.

قال فؤاد في تصريحات صحفية عبر الموقع الرسمى للنادى الاهلى: "كل اللاعبون متحمسون وجاهزون للمشاركة في مباراة السبت المقبل وكل لاعب سيؤدي بروح وإصرار وأي لاعب سيتواجد سيؤدي المطلوب منه، مشيرا إلى أن عامل التاريخ قد يكون مؤثرا بعض الشيء ولكنه ليس المعيار الأساسي وتركيزها على الفريق الحالي للترجي ولا تشغلنا المواجهات السابقة وإن كانت تمنحنا دافع قوي ونتمنى تقديم أفضل ما لدينا ونحقق الفوز بلقب افريقيا.



أردف: "ننتظر دعم جمهور الاهلي ونتمنى أن نسعدهم وننتظر منهم دور كبير خلال تلك المباراة لأنهم سيساعدوننا بشكل قوي".