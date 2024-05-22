شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السويس راحة يومين استعدادا لمواجهة الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر سعد فاروق المدير الفني لمنتخب السويس منح لاعبيه راحة لمدة يومين بعد الخسارة التي منى بها الفريق اليوم أمام سبورتنج بهدف مقابل للاشئ في الجولة الأولى من دورة الترقى .



ويحتل منتخب السويس المركز الأخير بجدول دورة الترقى برصيد صفر من النقاط بعد خسارة اليوم ، ويستعد لمواجهة الترسانة في الجولة الثانية المقرر إقامتها بإستاد السويس في الثانى من يونيو المقبل .



على جانب أخر شن مسئولي السويس هجوما على ميدو سلامة حكم مباراتهم أمام سبورتنج بعد طرد أحد مدافعى الفريق بداعى الخشونة في العشر دقائق الأولى من عمر اللقاء والذى كلف الفريق خسارة لقاء اليوم .