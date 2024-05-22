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منتخب السويس راحة يومين استعدادا لمواجهة الترسانة

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القاهرة - سامية سيد - قرر سعد فاروق المدير الفني لمنتخب السويس منح لاعبيه راحة لمدة يومين بعد الخسارة التي منى بها الفريق اليوم أمام سبورتنج بهدف مقابل للاشئ في الجولة الأولى من دورة الترقى .


ويحتل منتخب السويس المركز الأخير بجدول دورة الترقى برصيد صفر من النقاط بعد خسارة اليوم ، ويستعد لمواجهة الترسانة في الجولة الثانية المقرر إقامتها بإستاد السويس في الثانى من يونيو المقبل .


على جانب أخر شن مسئولي السويس هجوما على ميدو سلامة حكم مباراتهم أمام سبورتنج بعد طرد أحد مدافعى الفريق بداعى الخشونة في العشر دقائق الأولى من عمر اللقاء والذى كلف الفريق خسارة لقاء اليوم .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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