شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين من زد يخوضون اختبارات الانضمام لنادى فيتوريا البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر ثلاثة ناشئين من زد أف سي، إلى البرتغال لمدة 10 أيام؛ لخوض اختبارات الانضمام لنادي فيتوريا البرتغالي، وذلك في إطار استراتيجية "زد" لمنح الفرصة للمواهب بقطاع الناشئين لخوض تجربة الاحتراف في أقوى الدوريات الأوروبية بعد تأهيلهم فنيًا وبدنيًا وسلوكيًا بشكل مثالي وعقد شراكات مع كبرى الأندية لإتاحة الفرصة لقضاء فترة معايشة.



ويشارك في اختبارات ناشئين نادي فيتوريا البرتغالي ثلاث لاعبين من مواليد 2006، وهم عمر ياسر الذي قد بدأ مشواره من خلال الإلتحاق بأكاديمية زد اف سي في 2019 وفي عام 2020 إلتحق بفريق 2006 الأساسي بعد ان تم اختياره من قبل المدربين ، واللاعب الثاني هو محمد نجم (حميدو) الذي انضم إلى زد اف سي في يناير 2022 بعد نادي مصر المقاصة وحقق حميدو عدة انتصارات مع فرقة 2006 حيث فاز الفريق ببطولة دوري الجمهورية موسم 2022- 2023 ومؤخراً فاز فريق 2005 ببطولة دوري الجمهورية موسم 2023-2024 ، واخيراً مروان محمود الذي انضم إلى صفوف زد اف سي بعد نادي المقاولون العرب وسبق له الفوز مع زد اف سي ببطولة الدوري خلال الموسمين الماضي والحالي ايضاً، ويعدون من نجوم زد اف سي ومن أبرز اللاعبين في هذه الفئة العمرية في مصر.

وقال حمادة صدقي، رئيس قطاع الناشئين في زد أف سي، إن سفر لاعبين جدد من "زد" لخوض تجربة الاختبارات في أندية أوروبية كبرى دليلًا على نجاح استراتيجية النادي في إنشاء أقوى قاعدة ناشئين في مصر من خلال اقتناء أفضل المواهب من كل أنحاء الجمهورية، وتطوير مستواهم بالاستعانة بأفضل المدربين محليًا ودعمهم بخبرات أجنبية لنقل أحدث الأنظمة التدريبية، مع تطوير سلوكيات اللاعبين بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، ليصبحوا مؤهلين للاحتراف، مؤكدًا ثقته على استمرار احتراف المزيد من لاعبي زد اف سي في الخارج لوجود العديد من المواهب بفرق الناشئين قادرة على الاحتراف في أقوى الدوريات الأوروبية.

وهذه ليست المرة الأولى لاختبار لاعبين من زد اف سي بأقوى الدوريات الأوروبية، إذ سبق ووقع اللاعب عمر خضر عقود الانضمام لنادي أستون فيلا بداية من شهر يوليو المقبل، كما احترف اللاعب محمد هيثم بنادي فيتوريا دي جيماريش قبل انضمامه لصفوف النادي الأهلي.