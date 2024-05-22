شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. كولر يركز على الجوانب الخططية وفقرة بدنية استعدادا لمباراة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمباراة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بدأ المران بفقرات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ العديد من الفقرات الخططية المتنوعة التي أشرف عليها مارسيل كولر المدير الفني، والطاقم المعاون.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيًّا في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على استاد حمادي العقربي في رادس.

وبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة، حيث بدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق مران الأمس بمحاضرة فنية، تحدث خلالها مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي.

وخاض الفريق فقرة بدنية بجانب بعض الجمل التكتيكية وفقرة لحراس المرمى تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق.

فيما واصل عمرو السولية لاعب وسط الفريق خوض برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الضامة التى أبعدته عن تدريبات ومباريات الأهلي الأخيرة.