شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى: وعدت بمنح مصر شرف تنظيم بطولة العالم لكرة اليد تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، عن وعده بمنح مصر شرف تنظيم بطولة العالم تحت 23 سنة. وجاء ذلك خلال حفل توقيع استضافة مصر لـ سوبر جلوب كرة اليد وبطولة العظماء بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة واتحاد كرة اليد، وقال إنه يتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى فى ظل دعم القادة السياسية للوصول بالرياضة المصرية للعالمية على مستوى تنظيم البطولات وتحقيقها.

وشهد حفل التوقيع حضور كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومسئولى الشركة المتحدة للرياضة المتمثلة فى رئيس الشركة محمد يحيى لطفى ونائبه سيف الوزيرى.

كما حضر أيضا حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وجمال علام رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية وحسين لبيب رئيس نادى الزمالك.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم، والتي تشارك فيها أبطال القارات، والنسخة القادمة تقام خلال أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة على أحدث طراز عالمي.

كما منح الاتحاد الدولي مصر حق بطولة أخرى من العيار الثقيل وهي بطولة العظماء السبع، ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولى على مستوى العالم.

وشهدت الكواليس مجهودا كبيرا ومفاوضات على أعلى مستوى خلال الفترة الأخيرة شارك فيها الاتحاد الدولي والاتحاد المصري برئاسة دكتور محمد الأمين ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، بالإضافة إلى الدور الكبير للشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيى لطفى راعى اتحاد اليد التى لعبت دورا محوريا في التفاصيل.