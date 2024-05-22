شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اليد: مصر أصبحت منارة العالم فى استضافة البطولات فى ظل دعم الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الأمين، رئيس اتحاد كرة اليد، أن مصر أصبحت منارة العالم فى تنظيم البطولات العالمية على مستوى جميع الرياضات وليس كرة اليد فقط.

وقال الأمين خلال حفل توقيع استضافة مصر لـ سوبر جلوب كرة اليد وبطولة العالم للقارات بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة واتحاد كرة اليد إنه يتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى فى ظل دعم القادة السياسية للوصول بالرياضة المصرية للعالمية على مستوى تنظيم البطولات وتحقيقها.

وشهد حفل التوقيع حضور كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومسئولى الشركة المتحدة للرياضة المتمثلة فى رئيس الشركة محمد يحيى لطفى ونائبه سيف الوزيرى.

كما حضر أيضا حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وجمال علام رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية وحسين لبيب رئيس نادى الزمالك.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم، والتي تشارك فيها أبطال القارات، والنسخة القادمة تقام خلال أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة على أحدث طراز عالمي.

كما منح الاتحاد الدولي مصر حق بطولة أخرى من العيار الثقيل وهي بطولة العالم، ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولى على مستوى العالم.

وشهدت الكواليس مجهودا كبيرا ومفاوضات على أعلى مستوى خلال الفترة الأخيرة شارك فيها الاتحاد الدولي والاتحاد المصري برئاسة دكتور محمد الأمين ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، بالإضافة إلى الدور الكبير للشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيى لطفى راعى اتحاد اليد التى لعبت دورا محوريا في التفاصيل.