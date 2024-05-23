شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 22-5-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 22-5-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها يغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك 11 لاعبا في مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الخميس.

الزمالك يفقد فريقا كاملا أمام مودرن فيوتشر بالدورى.. اعرف السبب

يغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك 11 لاعبا في مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدورى.

أحمد فتوح يغيب عن الزمالك أمام مودرن فيوتشر بسبب إصابة الضامة

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب غياب أحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض، عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الخميس في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر.. غياب فتوح وشيكابالا وعودة السعيد

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الخميس باستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أحمد حمدى لاعب الزمالك يطير لألمانيا خلال ساعات لإجراء جراحة الصليبى

أنهى مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب إجراءات سفر أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، الى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى.

روى أجواش لليوم السابع: أرحب بالحلول الودية مع الزمالك للحصول على مستحقاتى

أكد البرتغالى روى أجواش المدرب المساعد الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى جهاز فيريرا أنه يرحب بالحلول الودية مع مسئولى القلعة البيضاء للحصول على مستحقاته والتى بسببها تعرض النادى الأبيض لإيقاف القيد.

الزمالك يتواصل مع الكاف للحصول على مكافأة الكونفدرالية

يتواصل مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب مع نظرائهم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" للحصول على مكافأة التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي توج بها الفريق على حساب نهضة بركان المغربى.

الزمالك يسلم لاعبيه مكافأة التتويج بالكونفدرالية اليوم

أكد الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك أن لاعبى الفريق الأول لكرة القدم سيتم تسليمهم مكافأة التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية اليوم بمقر النادى .

الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع المغربى أشرف بن شرقى

كشف مصدر مسئول في نادى الزمالك عن حقيقة التفاوض مع أشرف بن شرقى لاعب الفريق السابق، والريان القطرى الحالي لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية.

متحدث الزمالك: لم نفاوض لاعب نهضة بركان.. وموقف الفريق فى الدورى غير جيد

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك إن مجلس الإدارة كان في احتياج لتحقيق بطولة كأس الكونفدرالية، والتى توج بها الفريق على حساب نهضة بركان المغربى، خاصة وأن البطولة ستفرق فى مسيرة الفريق.