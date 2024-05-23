شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يحضر مران الفريق ويهنئ اللاعبين بلقب الكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك من أجل تقديم التهنئة للاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني بمناسبة التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية، على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

وأشاد حسين لبيب بالأداء الرجولي للاعبين في المباراة النهائية، ووجه لهم التهنئة، وأثنى على المجهود المبذول من الجهاز الفني واللاعبين، والذي تكلل بالتتويج باللقب القاري.

وحرص جميع أعضاء المجلس على توجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفني، وطالبوهم بمزيد من الانتصارات والبطولات في الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة مودرن فيوتشر، المقرر لها غداً الخميس باستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

هانى برزى

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