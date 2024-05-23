شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: فتحنا تحقيقا فى فوضى الاحتفال بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه فتح تحقيقا داخليا بسبب فوضى الاحتفال بكأس الكونفدرالية الأفريقية، التي توج بها الفريق الأبيض عقب الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.

وقال حسين لبيب في تصريحات لبرنامج " الهدف" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر قناة أون تايم سبورت 2: "كنت متوقع فوز الزمالك بالكونفدرالية، بدليل أن كان هناك بند في عقد زياد كمال بمنح إنبي 100 ألف دولار لو حصدنا الكونفدرالية، وهذا دليل على أن الكونفدرالية كانت هدفنا من البداية".

وأضاف: "أنا واحد من الجمهور الزملكاوي وأحب أكون على طبيعتي وأشعر بجماهير الزمالك لأني واحد منهم، وأرى أنه أوفى جمهور في العالم، الجمهور رقم واحد وهو سبب فوزنا بالبطولة".

وواصل: "مواجهة نهضة بركان كانت صعبة من أول دقيقة لآخر دقيقة، هناك تحقيق داخلي مع كل الأطراف بسبب فوضى الاحتفال بالكونفدرالية، وحظى وحش لأن المرتين اللي كسبنا فيهم الدوري والكونفدرالية كان هناك عدم تنظيم في الاحتفال".