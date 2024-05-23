شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: يجب التعامل بحذر مع مواجهة الترجى وكولر يحتاج لمهارة كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رمضان السيد، نجم الكرة المصرية السابق، أنه لا بد أن يتم التعامل بحذر شديد من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع لقاء الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أنه لا بد من الدفاع بشكل جيد، والضغط العالي على الخصم من أجل استخلاص الكرة.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "أهم شىء بالنسبة للاعبي الأهلي هو سرعة استخلاص الكرة، والضغط بقوة من بداية اللقاء، وتسجيل أكثر من هدف في شباك الترجي التونسي، والتعادل السلبي نتيجة في الأساس غير مطمئنة".

وأضاف: "بالتأكيد، الأهلي في أول نصف ساعة سيضغط بقوة من أجل تسجيل هدف مبكر، ونتيجة الـ1-0 خطيرة جدًا، والمطلوب من جانب لاعبي الأحمر استغلال الضغط الجماهيري، والأهلي سيكون قادرًا على تسجيل هدفين على الأقل من أجل الاقتراب من البطولة".

وواصل: "مباراة الذهاب في أول ربع ساعة، كان فريق الترجي يدافع في وسط ملعبه، والطبيعي أنه كان يهاجم في البداية لكن هذا لم يحدث، وميجيل كادرزو مدرب الفريق التونسي يعلم إمكانيات لاعبي الأحمر جيدًا ولم يجازف في ملعبه برادس".

وأكمل: "الأهلي كان قادرًا على تحقيق نتيجة أفضل خصوصا في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء بعد مشاركة أفشة ورضا سليم، خصوصا أن الفروق الفنية تصب في صالحه، وفي لقاء الإياب أرى أن كريم فؤاد هو الأنسب لخوض اللقاء، لأنه يمتلك ميزة هامة وهي التكملة الهجومية من داخل الملعب في حالة وجود رضا سليم كلاعب جناح، كما أن كريم من العناصر التي تستطيع تسجيل الأهداف وقد يكون من نجوم اللقاء لأنني اثق كثيرا في قدراته".

وزاد: "من الممكن الاعتماد على رضا سليم كلاعب جناح ويلعب خلفه كريم فؤاد في الناحية اليسرى على أن يقوم بإكمال الهجمة من عمق الملعب، والجناح المغربي مميز أيضا في السرعات والمراوغة وصناعة الأهداف".

وأردف: "تشكيل الأهلي لا يوجد فيه خلاف كثير، ولا بد أن يتم منح أفشة وقتا طويل، وألا يشارك ربع ساعة فقط، وسيفرق كثيرًا مع الفريق الأحمر في الملعب، ولا بد أن يتم تأمين الخط الخلفي خصوصا في ظل الهجوم المتوقع".

واستطرد: "أتمنى تسجيل هدفين بشكل مبكر في الشوط الأول، ومنح أفشة دور كبير في الشوط الثاني لتحقيق الاستحواذ، ولاعبي الأهلي في حالة جيدة مؤخرًا ووصلوا لفورمة فنية عالية في مواجهات الدوري، وأنا مطمئن للحالة التي وصلوا إليها قبل موقعة الترجي".

وأشار إلى أن الأهلي سيكون في حاجة أيضا لوجود كهربا لامتلاكه المهارة والسرعة، وقادر على ضرب دفاعات الخصوم، مشيرا إلى أن وسام أبوعلي يسير بشكل جيد، لكن المهارة في صالح كهربا، لكن الأجهز حاليا هو المهاجم الفلسطيني وسيبدأ المباراة بشكل أساسي.

وتابع: "بيرسي تاو بعيد عن مستواه في أخر خمس مباريات خصوصًا في الناحية الهجومية رغم أنه قام بالدور الدفاعي جيدا في اللقاء السابق بتونس كما أنه أصبح لديه عيوب كثيرة خصوصا سوء التمرير وتراجع مستواه بشكل غريب، والأفضل للأهلي البدء بـ حسين الشحات ورضا سليم بشكل أساسي أمام الترجي، لكن في النهاية متوقع وجود تاو والشحات بشكل أساسي".

وأضاف: "أكرم وكوكا وإمام عاشور الأفضل للأهلي في وسط الملعب، وكوكا لاعب جيد وقادر على التمرير الطولي ومنح الاستحواذ التام للفريق، مع تأمين الدفاع بأكرم، ولابد أيضا من التركيز على ضرورة قيام الفريق بالكامل بالنواحي الدفاعية لاسترجاع الكرة بشكل سريع، وأبرز مزايا اللاعبين مع كولر هي الضغط القوي على الخصم وتضييق المساحات والتغطية العكسية".

وأكمل: أنصح دفاع الأهلي خصوصا ربيعة وعبدالمنعم بالتعامل جيدًا مع الكرات العالية والتركيز في الركلات الثابتة وحرمان لاعبي الترجي منها، كما أن وسام أبوعلي مشاركته معهم في الكرات الثابتة جيد، لكن لابد من تكليفه بوجود رقابة على لاعب معين من المنافس، والأهلي قادر على التعامل مع مصدر خطورة الترجي.. ومصطفى شوبير أيضا أصبح يتعامل جيدًا مع الكرات العالية وهو مصدر اطمئنان كبير للدفاع وأنقذ هدف من الترجي في الخمس دقائق الأولى".

وأتم: "لا بد من التركيز جيدًا مع الركلات الثابتة وفرض رقابة لصيقة على رودريجو مهاجم الترجي من جانب محمد عبد المنعم أو رامي ربيعة، وإمام عاشور الفترة الأخيرة وصل لفورمة فنية جيدة، ولابد أن يتميز بالجدية لنهاية المباراة، لأنه عنصر مهم ويفرق كثيرا مع الأهلي في صناعة اللعب وتسجيل الأهداف لكنه من أميز اللاعبين في التسديد من الخارج، وأتوقع الفوز بهدفين نظيفين".