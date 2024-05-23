حسين لبيب: الزمالك يسعى لحل أزمة القيد الحالية قبل بداية الموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أن مجلس الإدار يسعى بكل قوة لحل أزمة القيد الحالية لفريق الكرة قبل بداية الموسم الجديد.

وتابع حسين لبيب في تصريحا عب قنا اون تاي سبورتس أن عبد الواحد السيد مدير الكرة يقوم بمجهود خرافي في أداء مهام منصبه مؤكدا أن إدارة الناد لم تنظر لسن عبد الله السعيد عند التعاقد معه لأنه يعد مثل أعلى لجميع اللاعبين .



وأكد لبيب أن محمود عبدالرازق شيكابالا كابتن فريق الزمالك هو قائد أسطوري للزمالك وله أدوار كبيرة داخل الفريق لافتا إلى ان اخمد مصطفى زيزو مستمر مع الزمالك في الموسم الجديد ولا نية لرحيله و بكاء زيزو بعد التتويج بالكونفدرالية أكبر دليل على عشقه للزمالك .



وأوضح رئيس نادي الزمال أن قرار تجديد أي لاعب يرجع في الأساس للمدرب جوميز فهو صاحب القرار الأول والأخير في التعاقد مع اللاعبين.

وكشف أن الصفقات التي ابرهمها الزمالك بلغت 45 مليون جنيه تكلفة صفقات الزمالك في شهر يناير الماضي وأوضح انه جدد عقد إمام عاشور قبل الرحيل عن اللجنة المؤقتة للزمالك .

واكد انه يتمنى عودة بن شرقي وطارق حامد للزمالك كاشفا أنه لا توجد مفاوضات الثنائي حاليا مشيرا إلى أن مصطفى فتحي ابن الزمالك والباب مفتوح أمامه في اي وقت ولا نفكر حاليا في عودة فرجاني ساسي .



وكشف حسين لبيب أن مجلس إدارة النادي يرحب بالتجديد لعواد وصبحي.. ونكن كل الاحترام لإدارة فيوتشر و التعاقد مع رمضان صبحي ومحمد شريف أمر يرجع للمدرب جوميز وحل أزمة القيد.