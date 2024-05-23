بسبب الزمالك.. كهربا يثور في وجه أحد الصحفيين قبل مباراة الاهلي بنهائي أفريقيا

ثار محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على أحد الصحفيين، بسبب سؤال يتعلق بنادي الزمالك قبل خوضه نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي، يوم السبت القادم، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث كهربا أمس الأربعاء، مع وسائل الإعلام، فسأله أحد الصحفيين «هل تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية يدفع الاهلي لضرورة الفوز بدوري أبطال أفريقيا؟».. فرد كهربا: «لا تسألني عن أي ناد آخر، حدثني عن النادي الاهلي فقط”.

وتابع:” «جميع الأندية لها احترامها، لكن أنت هنا في النادي الاهلي، يجب أن تقدّر أين أنت!».

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واختتم لاعب المارد الأحمر حديثه: «كل الاحترام لنادي الزمالك، واكن هنا الاهلي ونحن نتحدث عن الاهلي، الي سيخوض نهائي أفريقيا وهي بطولة أكبر من الكونفدرالية”.

وكان قد تعادل الاهلي مع نظيره الترجي التونسي سلبيًّا في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي أقيم السبت على ملعب رادس.

بينما قد توّج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقة، يوم الأحد الماضي، على حساب نظيره فريق نهضة بركان المغربي، بعد الهزيمة في مباراة في مباراة الذهاب بـ 2-1، ثم الفوز في الإياب بنتيجة هدف مقابل لاشيء.