ياسين لبحيري يتحدث عن موقفه مع نبيل دونجا.. وحقيقة مفاوضات الزمالك لضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث ياسين لبحيري لاعب فريق نهضة بركان المغربي، على حقيقة وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك لضمه خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى موقفه مع اللاعب نبيل عماد دونجا، في نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال لبحيري في تصريحات عبر صحيفة "المنتخب" المغربية: "لم أتلق أي عروض من نادي الزمالك، وكل ما تم الترويج له خلال الفترة الماضية غير صحيح".

وعلق لبحيري على موقفه مع لاعب الزمالك نبيل عماد دونجا، قائلاً: "لقطتي مع لاعب الزمالك دونجا كانت عفوية، خاصة بعد أن رأيت اللاعب سيسقط على رأسه، وقمت بذلك لأننا نمارس كرة القدم، ويجب أن نتميز بالروح الرياضية".

واختتم:"ما فعلته مع نبيل عماد دونجا هو واجب إنساني، ويجب على جميع اللاعبين التمسك بقيم الأخلاق والإنسانية في كرة القدم، والتي يتم الاعتماد عليها في كرة القدم".

وكان الزمالك تمكن من حصد لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل مع فريق نهضة بركان المغربي، بنتيجة هدفين لكل فريق، مستفيداً من هدف سيف الدين الجزيري الذي سجله في مرمى نهضة بركان في المغرب.

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