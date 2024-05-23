كريم فؤاد: نريد تحقيق دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب فريق الأهلي كريم فؤاد، إنهم يريدون التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى صعوبة مواجهة الترجي التونسي.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي عند الثامنة من مساء يوم السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما انتهت مباراة الذهاب في رادس بالتعادل السلبي.

وأضاف كريم فؤاد، خلال تصريحات صحفية له على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء:"نستعد بشكل قوي للمباراة وملتزمون بتعليمات كولر التي يخبرنا بها في التدريبات وسنبذل قصارى جهدنا لإسعاد الجماهير والتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وأوضح لاعب الأهلي أنه وزملائه يشعرون بالحماس وجاهزون لخوض المباراة، قائلاً:"أي لاعب سيشارك سيسعى لتقديم كل ما لديه وبذل قصارى جهده من أجل إسعاد الجماهير وتقديم ٩٠ دقيقة تليق باسم وتاريخ النادي".

وأتم ظهير فريق الأهلي تصريحاته بالتشديد على أن عامل التاريخ له دور مهم ولكنه ليس حاسمًا في نتيجة المباراة:"كل جيل له ظروفه، والفريق يحترم بشدة منافسه الترجي، وسيخوض المباراة بكل قوة".

وكانت مباراة الذهاب التي استضافها الترجي في رادس قد انتهت بالتعادل السلبي.

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