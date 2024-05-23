رد صادم من كهربا على سؤال.. هل تتويج الزمالك بالكونفدرالية يُحفز الأهلي للفوز بدوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى لاعب النادي الأهلي، محمود عبدالمنعم "كهربا"، جاهزية فريقه لمواجهة نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وردّ كهربا، على سؤال: هل تتويج الزمالك بالكونفدرالية يُحفز الأهلي للتتويج بدوري أبطال أفريقيا ومواجهته في السوبر؟، قائلاً:"عندما يسألني أحد فليسألني عن النادي الأهلي وليس أي نادِ آخر مع الاحترام له فلدينا مباراة مهمة بنهائي دوري أبطال أفريقيا وهي بطولة أكبر".

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي عند الثامنة من مساء يوم السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين خلال الأسبوع الماضي في رادس قد انتهت بالتعادل السلبي.



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