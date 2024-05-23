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أتالانتا يُذيق ليفركوزن الهزيمة الأولى ويتوّج بطلاً للدوري الأوروبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أذاق فريق أتالانتا الإيطالي نظيره ليفركوزن الألماني مساء الأربعاء الهزيمة الأولى خلال الموسم الجاري 2023/2024.

وكانت الهزيمة الأولى لباير ليفركوزن قاسية؛ إذ أصبح أتالانتا بطلاً للدوري الأوروبي على حسابه بعد الفوز بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي أُقيمت بملعب أفيفا بدولة أيرلندا.

وشهدت المباراة تألق لاعب أتالانتا النيجيري لوكمان الذي سجل الثلاثية بالدقائق: 12، 26 و 75.

لاعبو المدرب الإسباني تشابي ألونسو لم يُهزموا خلال الـ 51 مباراة سابقة لمواجهة أتالانتا خلال الموسم الجاري.

وبعد فوز أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي سينتظر في نهائي السوبر الأوروبي الفائز من مباراة ونظيره بوروسيا دورتموند في نهائي .


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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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