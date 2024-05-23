"فقرات بدنية وفنية".. كواليس مران الأهلي اليوم استعداداً لمواجهة الترجي في نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي"، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانطلق المران الجماعي للفريق، بعقد فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال.

وأجرى اللاعبين العديد من الفقرات الخططية المتنوعة، تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني، والطاقم المعاون.

وكان التعادل السلبي حسم لقاء الذهاب، بين الأهلي والترجي التونسي، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين يوم السبت الماضي بتونس.

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