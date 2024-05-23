متحدث الزمالك: أزمة مساعد فيريرا بسيطة جدًا.. ومستعدون لاحتمالات قضية خالد بو طيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المتحدث باسم نادي الزمالك، أحمد سالم، إن الأزمات الحالية بالنادي لن تُحل بسهولة ولكن يسعون دائمًا لحل الأزمات الخاصة بأي مشكلة في إيقاف القيد.

وتوّج الزمالك يوم الأحد الماضي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي.

وأضاف سالم، في تصريحات لإذاعة أون سبورت مساء الأربعاء:"أزمة إيقاف القيد بسبب مساعد فيريرا، روي أجواش بسيطة جدًا وسيتم سداد المستحقات وبخصوص قضية خالد بو طيب هناك تواصل مع المحامي الخاص به وجاهزون لأي احتمال".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد كشف عن صدور قراراً بتاريخ يوم 15 مايو الجاري بإيقاف نادي الزمالك لمدة 3 فترات قيد، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وتطرق المتحدث باسم نادي الزمالك لما يُثار عن الصفقات الصيفية لناديه بقوله:"جوزيه جوميز هو المسؤول الذي يحدد اللاعبين الذين سيحتاجهم وكذلك اللاعبين الذين لا يريدهم و90% من الأسماء المرتبطة بالقدوم إلى الزمالك اجتهادات ومبالغات".

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