20 صورة ترصد جلسة إدارة الزمالك مع اللاعبين بعد التتويج بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، جلسة مع لاعبي فريق الزمالك والجهاز الفني على هامش مران أمس الأربعاء.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر عند السابعة من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن.

وجاءت جلسة إدارة الزمالك مع اللاعبين، بحسب بيان رسمي صادر عن النادي مساء الأربعاء؛ لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني بالتتويج بكأس الكونفدرالية.

وأشاد حسين لبيب بالأداء ـ الذي وصفه بالرجولي ـ للاعبين في المباراة النهائية، مشيدًا بالمجهود المبذول من الجهاز الفني واللاعبين، والذي تكلل بالتتويج باللقب القاري.

وحرص جميع أعضاء المجلس على توجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفني، وطالبوهم بمزيد من الانتصارات والبطولات في الفترة المقبلة.

وكان فريق الزمالك قد توّج بلقب الكونفدرالية بعدما خسر 2-1 ذهابًا أمام نهضة بركان قبل الفوز بهدف نظيف إيابًا.

ويُمكنكم مطالعة الصور عبر الألبوم أعلاه:

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