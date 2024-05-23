شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: 45 مليون جنيه قيمة صفقات الزمالك وجوميز مسئول عن تجديد 6 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة رحيل أحمد سيد زيزو عن الفريق، كما تحدث رئيس القلعة البيضاء عن اللاعبين الستة المقرر انتهاء عقودهم مع النادي بنهاية الموسم.

وقال حسين لبيب في تصريحات لبرنامج " الهدف" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر قناة أون تايم سبورت 2: "لا يوجد لاعب دخل نادي الزمالك دون أن أشعر بانتمائه للزمالك، وجلست مع اللاعبين الجدد قبل التعاقد معهم ومعظمهم كان منتميا للزمالك".

أضاف: "عبد الله السعيد مثل أعلى لكل اللاعبين فنان كرة وتحب تتفرج عليه وبيموت نفسه على كل كرة، وأتمنى كل اللاعبين الصغار يتعلموا منه، وشيكابالا قائد أسطوري، عندما جلست معه لتجديد تعاقده قلت له المبلغ اللي أنت عايزه فقال حط المبلغ اللي أنت عايزه".

وواصل: "البعض يقول زيزو سيرحل عن الفريق هذا غير صحيح، اللاعب عاشق لنادي الزمالك، عندنا أساطير مثل عبد الشافي وشيكابالا ونخطط لوجود منصب لهما بالنادي بعد الاعتزال".

واختتم: "عندنا 6 لاعبين تحتاج لتجديد العقود، ونفوض المدير الفني لوضع حساباته، بعنا لاعبين بـ 25 مليون جنيه وقمنا بشراء صفقات بـ 45 مليون جنيه".