شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة واحدة فى ختام الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الخميس، منافسات الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري بإقامة مباراة واحدة تجمع الزمالك مع مودرن فيوتشر على ستاد القاهرة الدولى في أول ظهور للفارس الأبيض بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربى.

وتأجلت مباراة الأهلى وسموحة في هذه الجولة بسبب ارتباط المارد الأحمر بمباراة الترجى التونسى في نهائي دوري ابطال أفريقيا في رحلة التتويج باللقب الثانى عشر في تاريخ القلعة الحمراء والثانى على التوالي للمدرب السويسري مارسيل كولر.





مواعيد مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري .. الخميس 23 مايو

الزمالك & مودرن فيوتشر..7 مساء.



جدول هدافي الدوري المصري جدول هدافي الدوري المصري وقبل مباريات اليوم الخميس يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" قبل ختام منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة.

وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدفا تصدر بهم جدول ترتيب الهدافين.

1- حسام أشرف "بلدية المحلة" 12 هدفا

2- مابولولو "الاتحاد السكندري" 10 أهداف

3- أحمد بلحاج "سيراميكا" 8 أهداف

4- مصطفى زيكو "زد اف سي" 8 أهداف

5 - ياو أنور "البنك الاهلى" 8 أهداف

6-فيستون ماييلى "بيراميدز" 8 أهداف

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصريتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.