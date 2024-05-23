شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نحاول سداد غرامة خالد بوطيب قبل انتقالات الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تطورات جديدة في أزمة غرامة خالد بوطيب والتي تسببت في إيقاف القيد للنادي خلال الفترة الأخيرة، قائلاً: "عندما تولى المجلس الحالية المسئولية في أكتوبر الماضي، كنا ننتظر الحكم من محكمة التحكيم الرياضي وكنا نعلم أن الحكم سيكون في صالح اللاعب، لذلك بدأنا التواصل معه من وقتها".

وقال عمرو أدهم في حواره ببرنامج المقصورة مع شادي عيسى، عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": لم نكن قادرين على سداد مبلغ الغرامة كاملا، لذلك قدمنا طعن أمام الفيدارالية السويسرية حتى نحصل على وقت أطول في القضية ونقوم بحل أزمة القيد قبل يناير الماضي، خصوصا أننا وقتها قمنا بحل أزمات عديدة متعلقة بإيقاف القيد مثل غرامة سبورتنج لشبونة وأتشيمبونج".

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك: "نعمل حاليا مع محامي خالد بوطيب على إيجاد حل للأزمة، وقبل فترة القيد الجديدة سنصل إلى اتفاق ودي وتسوية مع بوطيب لغلق هذا الملف بشكل جيد"، موضحاً إنه تواصل مع روي أجواش مساعد البرتغالي فيريرا، مدرب النادي السابق، من أجل حل أزمة مستحقاته المتأخرة.

وأكمل: "تحدثت مع روي أجواش يوم الثلاثاء، وهو رجل مهذب ومحب لنادي الزمالك، وأيضا جميع المساعدين الذين عملوا مع فيريرا والجلس الحالي قام بدفع حوالي 80% من مستحقاته، وكان يتبقى له حوالي 10 آلاف دولار، كان من المفترض أن تُسدد في أبريل الماضي، لكن انشغال النادي بمباريات الكونفدرالية والسفر للخارج من أجل المباريات تسبب في التأخر في السداد".

وأردف عضو مجلس الزمالك: "أجواش أكد لي أنه لم يشتكي الزمالك لكن المحامي الخاص به هو الذي قام بالأمر ويتبقى له 10 آلاف دولار، ومساعدي فيريرا يتبقى لهم 14 ألف دولار لكل منهما، وبالتالي يكون الإجمالي 38 ألف دولار سنسددها قبل نهاية الشهر الحالي، من أجل حل الأزمة بشكل كامل".

وأتم: "نحاول استعجال الاتحاد الإفريقي من أجل الحصول على مكافأة الكونفدرالية لاستخدامها في سداد الغرامات وحل الأزمات، متابعاً:" الشرط في العقد لو الزمالك لم يكن حقق الكونفدرالية العقد ينتهي بنهاية الموسم".

وأضاف: "ليس شرطا كي يفوز بالكونفدرالية أن نمد العقد، ولكن النادي من حقه مد العقد إذا فاز المدرب بالكونفدرالية، وحتى الآن لم تحدث أي مناقشات من مجلس الإدارة حول تمديد عقد جوميز، ولكن لو تم الاستقرار على مد العقد للموسم القادم، فكل الأمور الخاصة بالتعاقد محددة ومعروفة".

وتطرق عمرو أدهم لمسألة التفاوض مع جوميز للتعاقد معه، حيث قال: "كنا نبحث عن مدربين لديهم تواجد في مستويات تنافسية عالية ومناسبة لنادي الزمالك وجوميز كان مساعد لفيريرا 6 سنوات وعمل في السعودية والمجر وفي الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، وألميريا في إسبانيا، ولذلك وجدنا أنه لديه ميزة التأقلم مع بيئات مختلفة".

وأردف: "قبل التعاقد مع جوميز تفاوضنا مع يان أندرسون مدرب السويد وكان لديه رغبة ونحن أيضا في التعاقد معه، لكن كان هناك تخوف من فكرة تأقلمه مع أجواء خارج السويد، بجانب أن المدرب كان يُعاني من ظرف صحي".

وأضاف: "تفاوضنا أيضا دومينيك تورنيه مساعد جوارديولا في بايرن ميونخ وبرشلونة والسيتي، كما أنه درب مصطفى محمد في جالطة سراي، ولم نوفق معه في الاتفاق، نظرا للشروط المالية التي كان يطلبها وأعتقد أننا وفقنا مع جوميز ووقت التعاقد معه كان هناك صفقات والمدرب تأقلم مع الوضع بشكل جيد، والزمالك قدم معه أداء جيد والفريق أصبح له شكل".