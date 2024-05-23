شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لن نمدد عقد نداى ورغبة زيزو تحسم تجديده للقلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفريق بحاجة للتعاقد مع صفقات جديدة لدعم صفوفه في الموسم المقبل.

وقال عمرو أدهم خلال حواره ببرنامج المقصورة مع شادي عيسى، عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "لم نتلق التقرير النهائي من جوميز عن الصفقات الجديدة، وأعتقد أن التقرير سيكون عقب نهاية الدوري".

وأضاف: "لكن دون النظر للتقرير المنتظر من جوميز الجميع يرى أن النادي بحاجة للاعبين جدد لتدعيم صفوفه، والمجلس يعي ويدرك أن النادي بحاجة للدعم".

وأكمل: "نُجهز أنفسنا ونحاول أن نكون منظمين في تعاقدات الموسم الجديد، وإدارة الكرة ستجلس مع المدرب لمعرفة تصوراته حول الموسم الجديد".

وعن رحيل إبراهيما نداي، قال: "نداي عقده موسمان قابل للتمديد موسم إضافي بالاتفاق، وتم إبلاغ اللاعب أن النادي ليس لديه رغبة في التمديد، خصوصا أن اللاعب يحصل على حوالي 900 ألف دولار سنويا".

وأشار عمرو أدهم إلى مجلس الزمالك قام بإعداد لائحة جديدة لفريق الكرة، كان الفكر منها تعظيم المكافآت لكن باستمرار الفوز في المباريات، من أجل تحفيز اللاعبين لاستكمال مسيرة الانتصارات.

وأكد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن أغلبية أعضاء مجلس إدارة النادي لديهم الرغبة في تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو.

وقال عمرو أدهم: "أغلبية مجلس الإدارة لديهم الرغبة في التجديد مع زيزو ولكن لابد وأن تكون هذه الرغبة متبادلة، ولو زيزو أراد التجديد سنرحب بهذا الأمر".

وأردف: "من الوارد أن يكون زيزو لديه رغبة الاحتراف ولا يمكن أن نصادر على رغبة لاعب في الحصول على فرصة احترافية بقيمة مالية عالية".

وأوضح: "هذا الأمر يتحكم فيه عوامل عديدة، منها هل اللاعب لديه عرض أم لا؟، وهل أيضا اللاعب لديه رغبة التجديد أم لا؟".