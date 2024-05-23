شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: جوميز مستمر مع الفريق فى الموسم المقبل وسنفعل شراء محمد شحاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مصير البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، من الاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال حسين لبيب في تصريحات لبرنامج "الهدف" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر قناة أون تايم سبورت 2: جوميز مستمر مع الفريق في الموسم الجديد بالتأكيد، وجدنا أن أوسوريو لن يكمل بالأسلوب الذي نريده، وتوصلنا لاتفاق مع جوميز ورأينا أنه أنسب شخص لهذه المهم وأعجبني إصراره، وحتى لو لم يوفق في الكونفدرالية كان سيستمر مع الفريق".

وأضاف: "البعض انتقد الصفقات أنها كبيرة في السن وأن أغلبها في خط الوسط، قمنا بضم سكواد قوي في يناير بسبب تخوفنا من أزمة إيقاف القيد، وهذا لا يعني أننا لا نعمل على حل الأزمة بل نعمل عليها بشكل جيد، ولذلك دعمنا الوسط بشكل كبير، واليوم تعرضنا لإصابة 3 لاعبين بالصليبي".

وواصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: "أعتبر شراء محمد شحاتة تم تفعيله لأنه أثبت نفسه مع الفريق". وأكمل أنه لم يحزن سوى على رحيل 4 لاعبين عن الزمالك وهم، أشرف بن شرقي وطارق حامد وإمام عاشور ومصطفى فتحى، مشيراً إلى أنه لم يكن يجب التفريط فيهم.

وقال: كالما أن الدوري لم ينتهي فلدينا أمل في التتويج باللقب، وطلبت من اللاعبين غلق ملف الكونفدرالية والتركيز على مواجهة مودرن فيوتشر، ونتمنى طارق حامد وبن شرقي يختما مسيرتهم في الزمالك ولا توجد مفاوضات معهما، لكن فرجاني ساسي وضعه مختلف ولا نفكر في عودته.

واستكمل: مصطفى فتحي ابننا ونرحب به في النادي في أي وقت، عندنا ثنائي حراس مرمى وحارس ناشئ مميز، وعواد وصبحي مستمرين مع الفريق، ومطلوب مني دفع 3.2 مليون يورو ولباتشيكو 400 ألف دولار ومبلغ آخر لساسي، ولو فزنا بالسوبر سندفع 50 ألف دولار لأنبي بسبب زياد كمال.

واختتم: لم أجلس مع جوميز للحديث عن الصفقات الجديد، وهناك استباقيات في الإعلام عن الصفقات بالحديث عن رمضان صبحي ووليد أزارو ومحمد شريف، ورمضان صبحي من اللاعبين الكبار في مصر، ولم أحزن على رحيل أي لاعب عن الزمالك سوى أشرف بن شرقي وطارق حامد وإمام عاشور ومصطفى فتحي لم يكن يجب التفريط فيهم