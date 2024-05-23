شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بترول أسيوط: لنا حق الحصول على 15% من نسبة بيع مصطفى شلبى من إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب فايز، رئيس نادي بترول أسيوط، حقيقة الأزمة الأخيرة مع نادي إنبي بشأن باقي مستحقات مصطفى شلبي لاعب الفريق السابق.

وقال إيهاب في تصريحات تليفزيونية: "أستغرب موقف رئيس نادي إنبي في عدم منح حق بترول أسيوط في صفقة بيع مصطفى شلبي للزمالك حتى الآن، أرسلنا طلبًا لـ إنبي بحقوقنا مرة واثنين ولكننا شركة واحدة وننتظر الرد".

وأكمل: "النادي له الحق في الحصول على 15% من قيمة بيع مصطفى شلبي لأي ناد وعند انتقاله للزمالك لم نحصل على هذا المبلغ، ونحن على هذا الحال منذ عام، عكس مسئولي سيراميكا كليوباترا فعند انتقال محمود زلاكة إلى بيراميدز تم منحنا نسبة 20% على الفوز".

وذكر: "نحن وزارة واحدة وقطاع بترول واحد، ولا يجوز أن نتجاوز في حق أحد وننتظر الرد، انتظرنا أزمة القيد التي كان يعاني منها إنبي والورق يقول إن لدينا نسبة 15% من نسبة بيع مصطفى شلبي".

وقال: "بترول أسيوط نادي قطاع عام ليس استثماريا ولا نملك أي موارد لتحقيق الأرباح سوى بيع اللاعبين، صرفنا أكثر من 8 ملايين جنيه على الفريق في دوري المحترفين، ولن يصدق أحد ذلك، ونعمل على رزق بيع اللاعبين".

واختتم: "ولدينا أيضًا أزمة مع نادي أسوان وكان إنبي طرفًا فيها بشأن بيع بعض اللاعبين، واتحاد الكرة لم ينصفنا، ولم يتم حل الأزمة حتى الآن".