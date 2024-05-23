شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخبات الأفريقية تخاطب الأهلي والزمالك لاستدعاء لاعبيها 28 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى ناديا الأهلي والزمالك خطابات رسمية من منتخبات أفريقيا لضم لاعبيها المحترفين في صفوف القطبين يوم 28 مايو الجاري، وهو ما يتزامن مع انطلاقة معسكر المنتخب الوطني أيضا.

واستقرت بعض المنتخبات على بدء معسكراتها بشكل مبكر في ظل تزامن ذلك مع فترة التوقف في الدوريات الأوروبية، وذلك للاستفادة من المعسكر بأفضل ما يكون.

وخاطب منتخب تونس ثنائي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الجزيري بالانضمام للمعسكر في 28 مايو، بينما خرج معلول من الحسابات بعد تعرضه للإصابة.

كما طلب منتخب أوغندا انضمام لاعب الزماك موتيابا في نفس الموعد، حيث استقر على انطلاق معسكره بشكل مبكر في 26 مايو الجاري.

وأيضا طلب منتخب بنين انضمام اللاعب سامسون أكينولا في نفس الموعد سالف الذكر، في ظل الاستقرار على بدء المعسكر مبكرا.

وفي الأهلي ينضم المالي أليو ديانج يوم 28 مايو لمعسكر منتخب بلاده، في حين لم يتلق موديست ورضا سليم طلبات بالانضمام لمنتخبات بلادهما.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، إلى جانب كل من إثيوبيا وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وجيبوتي، وبعد انتهاء أول جولتين يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعدما فاز على جيبوتي بسداسية دون رد، وفي الجولة الثانية انتصر على سيراليون بهدفين نظيفين.

وتسافر بعثة المنتخب الوطني الأول، بقيادة حسام حسن، إلى غينيا الاستوائية 7 يونيو المقبل لمواجهة منتخبها في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 على متن طائرة خاصة فى ظل ضيق الوقت بين مباراتي غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو.