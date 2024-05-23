شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: مليار و650 مليون جنيه مديونية الزمالك وإمام عاشور جدد بـ8 ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن قيمة المديونية التي يجب على النادي دفعها خلال الفترة المقبلة، موضحا موقف مجلسه من التعامل مع تلك الأزمة.

وقال حسين لبيب في تصريحات لبرنامج " الهدف" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر قناة أون تايم سبورت 2: "مليار و650 مليون جنيه حجم الديون التي ورثها المجلس الحالي للزمالك، منذ دخولنا النادي، بلغ إجمالي الإيرادات 422 مليونا، ودفعنا 576 مليون جنيه، كما تلقينا تبرعات من محبى النادي في حدود 75 مليونا، وطلبنا قروضا بقيمة 100 مليون من البنوك نظير الاشتراكات، تسلمنا النادي وفي خزينته مليون جنيه فقط".

وأضاف: "سددنا مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي بالكامل، واقتربنا من الانتهاء من مستحقات الموسم الجاري".

وواصل: "نعمل على حل أزمة إيقاف القيد، وهناك تفاوض مع كل الأطراف، المجموعة التي أنتمي إليها في مجلس الإدارة أعلى منى فى كل شىء، وكل منهم يبذل أقصى جهد لصالح نادي الزمالك، وكنت أتمنى وجود حازم إمام لأنه إضافة للنادي".

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه كان قد حصل خلال تواجده في لجنة إدارة النادي في فترة ماضية، على توقيع إمام عاشور على عقد تجديده للنادي الأبيض قبل رحيله ثم الانتقال للأهلي.

وأردف: "العلاقات بيننا وبين الأهلي جيدة، لكن بالمنطق لن تكون هناك صفقات تبادلية بين الناديين، كل منا يهمه ناديه ومصلحته، نعمل الآن مع جميع الأندية لعدم وجود منافسة على الصفقات حتى لا ترتفع أسعار اللاعبين".

وأضاف: "أزمة كهربا كانت مع اللاعب وليس الأهلي، النادي لم يكن طرفاً، وتهنئة الأهلي بالكونفدرالية استقبلتها بشكل طبيعي وسبق خلال تواجدي في لجنة الزمالك هنأت الأهلي بالدوري".

وواصل: "كنت ماضي مع إمام عاشور بـ 8 ملايين جنيه لـ 4 سنوات، والعقد لم يتم توثيقه وهذه ليست مسئوليتنا، والحديث عن عودة إمام للزمالك غير واقعية وعندنا محمد شحاتة".

وقال لبيب: "غير راض عن أداء التحكيم المصري، وقد نطلب حكاما أجانب للمباريات المقبلة، ونتمنى أن يتم تحديد موعد انتهاء الدوري في الموسم المقبل، وهناك نية لإنشاء فرع جديد للزمالك بخلاف فرع أكتوبر".

واختتم: "أي تقصير في ملف ألعاب الصالات أتحمله شخصياً، تم ظلمنا في ألعاب الصالات، تسلمنا الفرق كلها بها نقص، الزمالك خسر الكثير من نجوم السلة، وتم تفريغ النادي بفعل فاعل من نجومه في ألعاب الصالات، ونحاول الآن التدعيم بالناشئين".