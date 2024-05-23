الهلال يسعى للقياسية.. وصراع الهبوط يشتعل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ منافسات الجولة الـ33 قبل الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن للمحترفين)، اليوم، في توقيت واحد، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، نظرا لاشتعال صراع البقاء فضلا عن المنافسة بين التعاون والاتحاد على المركز الرابع، المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2.

يستقبل الهلال ضيفه الطائي على ملعب نادي الشباب، لعدم جاهزية ملعب المملكة آرينا.

فيما يحل النصر ضيفا على الرياض، ويواجه الأهلي مضيفه الرائد، ويلتقي الاتحاد مع ضمك، ويلعب الفيحاء مع التعاون، وأبها مع الخليج، والفتح مع الحزم، والاتفاق مع الشباب والأخدود مع الوحدة.

الهلال والطائي

اقترب الهلال من إنهاء الدوري بلا هزيمة، بعدما خطف تعادلا مثيرا أمام مضيفه النصر في الجولة الماضية، ويسعى إلى زيادة حصيلته القياسية من النقاط بعدما وصل إلى 90 نقطة.

وسبق أن فاز باللقب دون خسارة مرة واحدة في 2011، وهو الإنجاز الذي يسعى إلى تحقيقه مجددا، بمزيد من الأرقام القياسية من حيث عدد النقاط والأهداف المسجلة.

في المقابل، فإن الطائي يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية، للإبقاء على حظوظه في البقاء، ولا سيما أن الفريق يحتل المركز الـ14 بـ31 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.

النصر والرياض

يحل النصر ضيفا على الرياض، في مباراة تحمل أهمية كبيرة لأصحاب الأرض الذين يواجهون خطر الهبوط، إذ يحتل الفريق المركز الـ15 بـ31 نقطة، بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

فيما سيسعى النصر إلى تجاوز حاجز الـ80 نقطة، إذ يملك في جعبته حاليا 78 نقطة.

التعاون والفيحاء

يسعى التعاون إلى حسم المركز الـ4، عندما يحل ضيفا على الفيحاء، إذ يحتاج «السكري» للفوز دون النظر لنتيجة ملاحقه الاتحاد أمام ضمك، إذ يحتل التعاون المركز الـ4 بـ55 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الاتحاد.

في المقابل، يبحث الفيحاء عن العودة لطريق الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الـ7 بـ43 نقطة.

الاتحاد وضمك

في جدة، يستقبل الاتحاد ضيفه ضمك أملا في إيقاف نزيف النقاط، إذ فشل في الفوز في آخر 4 جولات، واكتفى بحصد نقطة واحدة، ليتراجع إلى المركز الخامس بـ51 نقطة.

فيما يبحث ضمك هو الآخر عن فوز غائب يحسن به وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الـ10 بـ40 نقطة.

الاتفاق والشباب

يستقبل الاتفاق ضيفه الشباب في مباراة يبحث فيها أصحاب الأرض عن مواصلة الانتصارات، وتثبيت موقعهم في المركز الـ6 «يملك الفريق 45 نقطة»، وفي حال فوزه بمباراتيه المتبقيتين مع خسارة الاتحاد مباراتيه، فإن الاتفاق سينقض على المركز الخامس.

في المقابل، يبحث الشباب عن استعادة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين، لإنهاء الموسم في مركز متقدم، إذ يحتل الفريق المركز الـ9 بـ41 نقطة.

الأهلي والرائد

يحل الأهلي المنتشي بانتصاراته الأخيرة، وحسمه المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، ضيفا على الرائد، الذي حقق فوزا غاليا في الجولة الماضية أمام الوحدة، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة، لكنه يحتاج نقطة واحدة لضمان البقاء دون النظر لنتائج المنافسين.

الأخدود والوحدة

يستقبل الأخدود ضيفه الوحدة في أهم مباريات صراع البقاء هذا الأسبوع، إذ يحتل الأخدود المركز الـ16 بـ29 نقطة، مقابل 35 نقطة للوحدة صاحب المركز الـ13، إذ يسعى الأخدود إلى الفوز، لإنعاش آماله في البقاء فيما يبحث الوحدة عن «نقطة البقاء».

أبها والخليج

يستقبل أبها ضيفه الخليج في آخر فرصة لكتيبة المدرب بيتسو موسيماني، للإبقاء على حظوظه في البقاء، إذ يحتل الفريق المركز قبل الأخير بـ29 نقطة.

فيما يسعى الخليج إلى تحقيق فوز يساعده في التقدم بجدول الترتيب، إذ يحتل المركز الـ11 بـ37 نقطة.

الحزم والفتح

يحل الحزم الذي هبط رسميا إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ضيفا على الفتح الساعي إلى استعادة الانتصارات، بعد سلسلة من النتائج السلبية، علما بأن الفريق يحتل المركز الـ8 بـ42 نقطة.

حسبة الهبوط في حال تعادل فريقين في النقاط:

الاحتكام إلى أفضلية المواجهات المباشرة. عدد الأهداف المسجلة في مواجهات الفريقين.

فارق المواجهات المباشرة وفق نتائج الدورين الأول والثاني: