شكرا لقرائتكم خبر أمير القصيم يهنئ نادي الخلود بصعوده لدوري روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، رئيس مجلس إدارة نادي الخلود بمحافظة الرس محمد الخليفة وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين بمناسبة إنجاز صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري روشن للمحترفين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه لرئيس النادي، مشيدا بما حققه نادي الخلود من نتائج مميزة، عادا هذا الإنجاز فخرا وامتدادا لما تحقق للمنطقة من نجاحات في الجانب الرياضي.

وصعد فريق الخلود رسميا إلى الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على مضيفه الصفا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 من دوري الدرجة الأولى.

وفي الجوف، عاد العروبة لدوري المحترفين بعد فوزه على الجبلين بهدف نظيف.

وبذلك ينضم الخلود والعروبة إلى القادسية بعد أن رفعا رصيدهما إلى 61 نقطة، وضعتهما في المركز الثاني والثالث.