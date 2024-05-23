شكرا لقرائتكم خبر أمير القصيم يهنئ نادي الخلود بصعوده لدوري روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه لرئيس النادي، مشيدا بما حققه نادي الخلود من نتائج مميزة، عادا هذا الإنجاز فخرا وامتدادا لما تحقق للمنطقة من نجاحات في الجانب الرياضي.
وصعد فريق الخلود رسميا إلى الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على مضيفه الصفا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 من دوري الدرجة الأولى.
وفي الجوف، عاد العروبة لدوري المحترفين بعد فوزه على الجبلين بهدف نظيف.
وبذلك ينضم الخلود والعروبة إلى القادسية بعد أن رفعا رصيدهما إلى 61 نقطة، وضعتهما في المركز الثاني والثالث.
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