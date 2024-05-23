شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد ينوي مجددا إغراء النجم محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء محمد صلاح على رأس قائمة اللاعبين الذي يرغب العميد التعاقد معهم خلال الفترة الصيفية المقبلة.
في حين رشح أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي داني ميرفي، مهاجم كريستال بالاس مايكل أوليز، وذلك لخلافة النجم المصري محمد صلاح في «الريدز».
وقال في تصريحات نقلها موقع «talksport» الإنجليزي «إذا رحل صلاح فسوف يجلبون شخصا آخر، سيتعين على شخص ما أن يتقدم ويسجل 25 هدفا».
وتابع «لن أبيع صلاح إلا إذا كان يقول: أريد الذهاب»، مضيفا «إنه يبلغ من العمر 31 عاما، وإذا تحصل النادي على 100 مليون جنيه إسترليني ويريد الرحيل، يجب أن يرحل».
وسئل ميرفي عما إذا كان سيوقع إما مع جارود بوين أو محمد قدوس، لكنه أجاب «إذا تحصل ليفربول على 100 مليون جنيه إسترليني من صفقة بيع صلاح فسأعطيها لكريستال بالاس مقابل مايكل أوليز وإيبيريتشي إيزي».
وارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي الموسم الماضي، حيث قدم نادي اتحاد جدة عرضا بقيمة 215 مليون جنيه إسترليني، وفق ما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية – وقتها -، ولكن ليفربول رفض العرض.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد ينوي مجددا إغراء النجم محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.