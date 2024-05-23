شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد ينوي مجددا إغراء النجم محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ما يزال نادي الاتحاد يصر على تحقيق حلم الجماهير في رؤية محمد صلاح في الدوري السعودي، اعتبارا من صيف 2024، لكن الأمر يبدو مستبعدا حاليا، في ظل التقارير التي تشير إلى رغبة اللاعب في الاستمرار مع ليفربول

وجاء محمد صلاح على رأس قائمة اللاعبين الذي يرغب العميد التعاقد معهم خلال الفترة الصيفية المقبلة.

في حين ​رشح أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي داني ميرفي، مهاجم كريستال بالاس مايكل أوليز، وذلك لخلافة النجم المصري محمد صلاح في «الريدز».

وقال في تصريحات نقلها موقع «talksport» الإنجليزي «إذا رحل صلاح فسوف يجلبون شخصا آخر، سيتعين على شخص ما أن يتقدم ويسجل 25 هدفا».

وتابع «لن أبيع صلاح إلا إذا كان يقول: أريد الذهاب»، مضيفا «إنه يبلغ من العمر 31 عاما، وإذا تحصل النادي على 100 مليون جنيه إسترليني ويريد الرحيل، يجب أن يرحل».

وسئل ميرفي عما إذا كان سيوقع إما مع جارود بوين أو محمد قدوس، لكنه أجاب «إذا تحصل ليفربول على 100 مليون جنيه إسترليني من صفقة بيع صلاح فسأعطيها لكريستال بالاس مقابل مايكل أوليز وإيبيريتشي إيزي».

وارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي الموسم الماضي، حيث قدم نادي اتحاد جدة عرضا بقيمة 215 مليون جنيه إسترليني، وفق ما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية – وقتها -، ولكن ليفربول رفض العرض.