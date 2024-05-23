مورينيو: يمكن التلاعب بتقنية الـ«VAR»

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وأوضح مورينيو في جلسة حملت عنوان «الصمود تحت الضغط: داخل وخارج الملعب»، قائلا «دخول التطورات الرقمية عالم كرة القدم مثل تقنية الفار أمر غير جيد».
وأضاف «في تقنية الفار الحكم في غرفة مظلمة مع بعض الشاشات، ويشاهد إن كان هدفا أم لا، إن كان تسللا أم لا، لذلك إن كنت مشجعا للاتحاد تسرع اللقطة قليلا، وإن كنت مشجعا للهلال تؤخر اللقطة قليلا».
وعن تعامله مع السوشال ميديا، أجاب المدرب الشهير «أنا لدي حساب في إنستقرام، وهذا شيء طبيعي، ودخلت عالمه منذ 2022، ومع هذا لا أحتاج للسوشال ميديا، لأن العالم يعرفني، فأنا جوزيه مورينيو».
واختتم مورينيو حديثه في القمة قائلا «أنا صنعت نفسي في الملاعب، حققت 26 لقبا من أرض الملعب، وليس من السوشال ميديا».
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