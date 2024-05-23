شكرا لقرائتكم خبر مورينيو: يمكن التلاعب بتقنية الـ«VAR» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، خلال استضافته في قمة سينك 2024 للاتزان الرقمي، المنعقدة الأربعاء والخميس، بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» في الظهران، استخدام تقنية الفيديو المساعد «VAR» في إدارة مباريات كرة القدم.

وأوضح مورينيو في جلسة حملت عنوان «الصمود تحت الضغط: داخل وخارج الملعب»، قائلا «دخول التطورات الرقمية عالم كرة القدم مثل تقنية الفار أمر غير جيد».

وأضاف «في تقنية الفار الحكم في غرفة مظلمة مع بعض الشاشات، ويشاهد إن كان هدفا أم لا، إن كان تسللا أم لا، لذلك إن كنت مشجعا للاتحاد تسرع اللقطة قليلا، وإن كنت مشجعا للهلال تؤخر اللقطة قليلا».

وعن تعامله مع السوشال ميديا، أجاب المدرب الشهير «أنا لدي حساب في إنستقرام، وهذا شيء طبيعي، ودخلت عالمه منذ 2022، ومع هذا لا أحتاج للسوشال ميديا، لأن العالم يعرفني، فأنا جوزيه مورينيو».

واختتم مورينيو حديثه في القمة قائلا «أنا صنعت نفسي في الملاعب، حققت 26 لقبا من أرض الملعب، وليس من السوشال ميديا».