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سان دييجو الأمريكي يتأهب لخطف دي بروين

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- بواسطة أيمن الوشواش - وسط اهتمام من الثلاثي السعودي «القادسية، الاتحاد، النصر» بالحصول على خدماته، تلقى صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروين، عرضا صادما وغير متوقع، من أجل الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل صاحب الـ32 سنة مع حامل لقب .

موقع «The Athletic» كشف عن مفاجأة مدوية، بدخول نادي سان دييجو الأمريكي في مفاوضات جدية من أجل التعاقد مع دي بروينه الذي ينتهي عقده مع سيتي في يونيو 2025.

وأشار الموقع إلى أن التفاوض مع النجم البلجيكي يأتي كخطوة ضمن عدة تحركات أخرى لجلب المزيد من النجوم للفريق للمنافسة على الدوري الأمريكي.

وتواصلت إدارة سان دييجو مع ممثلي دي بروينه للاستفسار عن إمكانية ضمه، في الوقت الذي لم يحسم فيه اللاعب موقفه بشكل نهائي، بالاستمرار مع مانشستر سيتي وتجديد عقده، أو الرحيل الآن قبل نهاية عقده بعام لخوض تجربة غريبة في أمريكا.

وأوضح الموقع أن النادي تواصل مع صانع ألعاب مانشستر سيتي بشكل شخصي، ولكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق في الوقت الحالي، في انتظار القرار النهائي من اللاعب.

يشار إلى أن نادي سان دييجو الواقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ارتبط مؤخرًا بالعديد من النجوم الآخرين، كان أبرزهم سيرخيو راموس وكيلور نافاس وناتشو فيرنانديز وهيرفينج لوزانو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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