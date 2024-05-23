نجم الزمالك السابق: الأهلي دائمًا هو المرشح الاقوى للفوز بدوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي دائمًا هو المرشح الاقوى لحصد دوري أبطال إفريقيا، حتى لو كانت المواجهة صعبة، مشيرًا إلى أن الحظوظ متساوية لكن كفة الأهلي ارجح لأنه يلعب على ملعبه، لكن دائما فرق شمال إفريقيا يتعاملون جيدًا مع الضغوط.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "جمهور الأهلي يحرك الحجر، في الأوقات الصعبة، والأهلي عليه التسجيل مبكرًا في أول عشرين دقيقة، ولو سجل هدفين في الشوط الأول سيحسم اللقب رسميًا، والأهم أن يكون هناك حالة تركيز في إنهاء الهجمات بشكل جيد من أجل احراز الأهداف".

وأضاف: "التغيير الوحيد في تشكيل الأهلي هو بديل علي معلول، في لقاء الذهاب هو خرج بالمباراة كما أراد، والتعادل السلبي نتيجة جيدة، والعناصر التي شاركت في الذهاب هم الأقرب للعب في لقاء القاهرة، الأهلي في حاجة لوجود ظهير أيسر جيد، خصوصا انه من مواطن القوة في الفريق على مدار التاريخ وغياب معلول سيكون مؤثر وسيترك فراغ كبير.. لذلك النادي مطالب بضم ظهير أيسر قوي بامكانيات معلول".

وأكمل: "كريم فؤاد هو الأقرب للمشاركة كظهير أيسر وهو لاعب ملتزم بتعليمات مارسيل كولر ويكون الحل الأول له في العديد من المباريات، وعلي معلول سيعود للفريق بعد فترة طويلة والموسم المقبل من الصعب أن يعود بنفس مستواه".

وتابع: "الأهلي في حاجة لتجهيز البديل الأمثل في غياب علي معلول، والنادي سيتعاقد مع لاعب قوي وسيقوم باختياره جيدًا، معلول له رصيد كبير داخل النادي ومن الصعب ضم لاعب أقل منه في المستوى، ولابد من ضم عناصر سوبر".

وزاد: "أزمة بيرسي تاو بأنه لاعب مزاجي، لكنه سيظهر بشكل جيد في اللقاء القادم، هناك مباريات يتحول فيها اللاعب، ولذلك ينال ثقة مدربه كولر، فهو لاغنى عنه في تشكيلة الأهلي وفي بعض الأوقات يلدغ كـ"الثعبان".. من اللاعبين الذين أخاف منهم، وهو دائما يرجح كفة الأهلي في بعض المباريات".

وأتم: "الأهلي لو سجل مبكرا سوف يحسم اللقب لصالحه، واتوقع الفوز بهدفين نظيفين".