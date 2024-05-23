تشافي ألونسو: سأتعلم من خسارة الليلة القاسية

ياسر رشاد - القاهرة - اكد الاسباني تشافي ألونسو المدير الفني لفريق بايرليفركوزن الالماني انه سيتعلم بكل تأكيد من الهزيمة القاسية التي تلقاها فريقه اليوم امام فريق اتالانتا الايطالي بثلاثة اهداف مقابل لاشىء في المباراة النهائية لبطولة الدوري الاوربي والتي احتضنها ملعب افيفا بالعاصمة الايرلندية دبلن .

وكانت الهزيمة امام فريق اتالانتا بثلاثية سجلها النيجيري الدولي اديمولا لقمان قد انهت احلام تشافي الونسو و لاعبي بايرليفركوزن في امكانية تحقيق ثلاثية تاريخية للفريق الالماني هذا الموسم بعد الفوز السهل ببطولة الدوري الالماني للمرة الاولى في تاريخه والصعود الى المباراة النهائية لكأس المانيا وانهت ايضا سلسلة الاهزيمة لبايرليفركوزن في جميع المسابقات سواء محلية او دولية بعدما وصل رصيد الفريق الالماني الى 65 مباراة بلاهزيمة .

وقال تشافي ألونسو في تصريحات لشبكة ESPN الرياضية العالمية عقب المباراة النهائية لبطولة الدوري الاوربي : لم يكن في تخطيطنا ان نمر بهذه الليلة السيئة اليوم . لم نستطع للاسف الشديد مجاراة فريق أتالانتا طوال المباراة ولن نستطع التحرر من طريقة قيادتهم للمباراة من البداية ولم ننجح في تنفيذ اي من الخطط التي تدربنا عليها في الفترة التي سبقت المباراة .

واضاف المدير الفني الاسباني : حاولنا اللعب بطريقتنا الليلة من خلال زيادة عدد التمريرات بين لاعبينا لكنهم خلقوا لنا صعوبات في كيفية استخلاص الكرة خاصة في الجزء الاوسط من الملعب . للاسف هزمنا في المباراة التي ما كان يجب ان نخسرها لكنها فرصة ممتازة لكي نتعلم من مثل هذه المباريات الكبرى . كل تحياتي لفريق اتالانتا فهم فريق كبير واستحق الفوز . الخسارة اليوم لم تغير شيئا في فخري بلاعبي بايرليفركوزن وما حققوه على مدار موسم كامل .