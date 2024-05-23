رد قاطع من حسين لبيب على "البند الصادم" بعقد زياد كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث رئيس مجلس نادي الزمالك، حسين لبيب عن البند الذي رأه جمهور ناديه صادمًا بمنح نادي إنبي 100 ألف دولار بعد التتويج بالكونفدرالية.

وردّ لبيب، خلال حواره بقناة أون تايم سبورتس، مساء الأربعاء بصورة قاطعة قائلاً:"نعم يوجد بند ينص على دفع 100 ألف دولار لإنبي حال التتويج بالكونفدرالية لأن من اليوم الأول وهدفنا التتويج باللقب".

الزمالك توّج بطلاً للكونفدرالية على حساب نظيره نهضة بركان بعدما خسر ذهابًا في المغرب 2 - 1 وفاز على ملعب استاد القاهرة 1-0.

وكان نادي الزمالك قد تعاقد خلال الانتقالات الشتوية الماضية مع لاعب إنبي زياد كمال على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف مع وجود بند بأحقية الشراء، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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