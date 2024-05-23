"هذا اللاعب سيستمر".. حسين لبيب يُعلن خبرًا سارًا لجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن رئيس نادي الزمالك، حسين لبيب، عزمهم تفعيل بند شراء اللاعب محمد شحاتة من طلائع الجيش بعد انتهاء فترة استعارته.

وقال لبيب خلال حواره بقناة أون تايم سبورتس، مساء الأربعاء:"سنفعل بند شراء محمد شحاتة فقد أثبت جدارته ولابد أن أشعر بأن اللاعب منتمي للزمالك إن لم يكن منتميًا بالفعل ولايوجد لاعب تم التعاقد معه إلا وجلست معه خلال المفاوضات".

وشارك صاحب الـ 32 عاماً منذ انضمامه خلال الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة من طلائع الجيش، مع الزمالك 10 مباريات.

وردّ رئيس نادي الزمالك بخصوص إمكانية عودة أشرف بنشرقي وطارق حامد ومصطفى فتحي، بقوله:"أتمنى ومصطفى فتحي نتمنى بالطبع عودته فهو من ابناء الزمالك"، فيما كان الأمر مغايرًا عند سؤاله عن عودة فرجاني ساسي:"أمره مختلفًا دون إبداء أسباب ولا نتمنى عودته".

وأتم لبيب تصريحاته بالرد على ما يُثار بخصوص مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي ووليد أزارو ومحمد شريف بقوله:"ملف التعاقدات مع جوميز ولم أجلس معه لحسم الصفقات".

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