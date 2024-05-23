ملف الخليج 365.. خسارة أولى قاسية لليفركوزن.. وخبر سار لجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأربعاء نستعرضها خلال السطور التالية:

أتالانتا يُذيق ليفركوزن الهزيمة الأولى ويتوّج بطلاً للدوري الأوروبي

20 صورة ترصد جلسة إدارة الزمالك مع اللاعبين بعد التتويج بالكونفدرالية

رد صادم من كهربا على سؤال.. هل تتويج الزمالك بالكونفدرالية يُحفز الأهلي للفوز بدوري الأبطال؟

تقارير: عمرو السولية يتلقى عرضاً للانضمام إلى الدوري القطري

الخليج 365 يكشف أسباب غياب 7 لاعبين من الزمالك أمام مودرن فيوتشر

بالأرقام.. النسب المالية لإنبي وبيراميدز من تتويج الزمالك بالكونفدرالية

رد قاطع من حسين لبيب على "البند الصادم" بعقد زياد كمال

الخليج 365 يكشف أسباب غياب 7 لاعبين من الزمالك أمام مودرن فيوتشر

ياسين لبحيري يتحدث عن موقفه مع نبيل دونجا.. وحقيقة مفاوضات الزمالك لضمه

كريم فؤاد: نريد تحقيق دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي

"سيصبح الأول والأكبر".. أرقام قياسية ينتظر رونالدو تحقيقها في بطولة أمم أوروبا 2024

"هذا اللاعب سيستمر".. حسين لبيب يُعلن خبر سار لجماهير الزمالك

رد صادم من كهربا على سؤال.. هل تتويج الزمالك بالكونفدرالية يُحفز الأهلي للفوز بدوري الأبطال؟

إبراهيم عادل وبيراميدز.. مسلسل تمديد التعاقد مستمر

"سيصبح الأول والأكبر".. أرقام قياسية ينتظر رونالدو تحقيقها في بطولة أمم أوروبا 2024

"لخوض نهائي الأبطال".. الخطيب يستقبل بعثة الترجي التونسي في مطار القاهرة (صور)