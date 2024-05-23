تريزيجيه يكشف حقيقة عودته للنادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سبور التركي، على إمكانية عودته إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، قبل كأس العالم للأندية 2025.

وارتبط اسم تريزيجيه خلال الفترة الماضية، بالعودة إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال تريزيجيه في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "الأهلي بيتي وصنع اسمي، ولعبت له منذ أن كان عمري 8 سنوات، وهو صاحب الفضل في احترافي، وعقدي ممتد مع طرابزون لمدة موسمين".

وأضاف: "لا يوجد تواصل مع مسؤولي الأهلي بشأن عودتي إلى الفريق، ولكن هناك تواصل مع عدد من لاعبي الفريق، بجانب الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالفريق"

وتابع: "أنا تحت أمر الأهلي، ولكني أفضل الاستمرار في أوروبا في الوقت الحالي، واستكمال المسيرة".

وواصل: "كان لدي عروض من إنجلترا وأوروبا والخليج في الموسم الماضي، ولكن طرابزون تمسك ببقائي في الفريق".

واختتم تريزيجيه تصريحاته: "طرابزون يعمل على بناء فريق قوي، للتتويج بلقب الدوري في الموسم المقبل".

وخاض تريزيجيه 26 مباراة رفقة فريق طرابزون سبور في مختلف البطولات هذا الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وانضم اللاعب صاحب الـ 29 عاماً إلى فريق طرابزون سبور في يوليو 2022، قادماً من فريق أستون فيلا الإنجليزي، مقابل 4 مليون يورو.

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