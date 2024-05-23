"لوكمان الأول وإنجاز جاسبريني".. أرقام تاريخية من مباراة نهائي الدوري الأوروبي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق أتالانتا الإيطالي لحصد لقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل على حساب فريق باير ليفركوزن الإيطالي في المباراة النهائية.

ونجح أديمولا لوكمان، لاعب فريق أتالانتا في تسجيل ثلاثية فريقه، في مرمى باير ليفركوزن.

وأصبح لوكمان أول لاعب في التاريخ، يسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في نهائي الدوري الأوروبي.

كما تمكن لوكمان من أن يصبح أول لاعب أفريقي، يسجل أكثر من هدف في نهائي بطولة قارية أوروبية.

وتوقفت سلسلة اللاهزيمة الخاصة بفريق باير ليفركوزن تحت قيادة تشافي ألونسو، عن المباراة 51 في مختلف البطولات.

ويعتبر هذا هو اللقب الثاني تاريخياً لفريق أتالانتا، بعد التتويج بلقب كأس إيطاليا في عام 1963.

وبات أتالانتا أول فريق إيطالي يحقق لقب الدوري الأوروبي، منذ فريق بارما في عام 1999.

ويعد هذا هو اللقب الأول في تاريخ المدرب جينابيرو جاسبريني.

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