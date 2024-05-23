شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر فى الجولة 24 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، لمتابعة اللقاء المثير بين الزمالك ومودرن فيوتشر، والذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري، في أول لقاء محلي لأبناء ميت عقبة عقب التتويج الأفريقي الأخير بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي توج بها نادي الزمالك للمرة الثانية في تاريخه، بعد الهزيمة أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على الفريق المغربي في القاهرة بهدف نظيف.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشرتقام مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر مع دقات السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر. ترتيب الزمالك ومودرن فيوتشر بالدوريويحتل نادي الزمالك المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

بينما يحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 9 في جدول مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 9 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

غيابات الزمالك أمام مودرن فيوتشريفتقد الزمالك لجهود أكثر من لاعب مهم بسبب الإصابات، وفي مقدمتهم أحمد حمدي الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في نهائي الكونفدرالية، ليلحق بزميليه في الفريق، حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، كما تأكد غياب شيكابالا، وتحوم الشكوك حول إمكانية لحاق كل من، محمد شحاتة ومصطفى الزناري باللقاء. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشرتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في وجود باقة من أكبر المحللين الرياضيين.